Un corriere di 52 anni ha segnalato di essere stato accoltellato durante una consegna a Volpiano, con l’obiettivo di ottenere i 1.680 euro di incasso. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe inscenato l’aggressione per sottrarsi alla consegna del denaro. La vicenda è ancora in fase di indagine e le forze dell’ordine stanno verificando la dinamica dei fatti.

Un corriere ha finto di essere stato accoltellato a scopo di rapina, ma è stato scoperto e denunciato. I fatti risalgono allo scorso marzo a Volpiano, in provincia di Torino, dove un corriere di una nota ditta di spedizioni aveva raccontato di essere stato derubato dell’incasso della giornata dopo una violenta rapina. Le immagini delle telecamere, però, hanno permesso di scoprire l’inganno e l’uomo è stato a sua volta denunciato dai carabinieri. Corriere accoltellato a Volpiano: emerge la verità Volpiano, il corriere aveva messo in scena una rapina Corriere accoltellato e rapinato: scoperto e denunciato Corriere accoltellato a Volpiano: emerge la verità Protagonista della vicenda un 52enne di Chivasso, corriere di una nota ditta di spedizioni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Corriere finge di essere accoltellato a Volpiano durante una consegna, voleva tenersi l'incasso di 1680 euro

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