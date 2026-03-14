Volpiano | corriere accoltellato incasso rubato e bandito

A Volpiano, un corriere di 52 anni è stato ferito all’addome durante una rapina. L’aggressore ha sottratto il borsello contenente l’incasso della giornata e si è allontanato subito dopo. La polizia sta indagando sul caso e cerca di identificare il responsabile. Nessuno si è ancora costituito o è stato arrestato.

Un di 52 anni è stato accoltellato all’addome durante una rapina a Volpiano, nel comune torinese. L’aggressore ha sottratto il borsello con l’incasso della giornata e si è dato alla fuga. Il ferito è stato soccorso dal 118 Azienda Zero e portato all’Ospedale di Chivasso. I carabinieri della compagnia di Chivasso hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato avvenuto in via Udine. Le telecamere di sorveglianza della zona sono state acquisite come primo passo investigativo. Non ci sono informazioni sul valore esatto dell’incasso sottratto. L’impatto sulla logistica locale. Il fatto si colloca nel tessuto produttivo del Piemonte, dove la filiera delle spedizioni è vitale per l’economia regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volpiano: corriere accoltellato, incasso rubato e bandito Articoli correlati Tentato omicidio a scopo di rapina a Volpiano: corriere accoltellato, bandito fuggito con l'incassoUn corriere della ditta di spedizioni e logistica Bartolini-Brt, italiano di 52 anni, è stato accoltellato all'addome per rapina poco prima della... Rubato l’incasso al Conad. Esplosivo sulla cassaforteUn furto, presumibilmente ad opera di professionisti, è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Faenza. Tutto quello che riguarda Volpiano corriere accoltellato incasso... Corriere accoltellato in via Udine a Volpiano, i Carabinieri indagano per rapinaUn lavoratore di BRT è stato derubato del suo borsello con l'incasso giornaliero. Un extracomunitario è fuggito a bordo del suo monopattino elettrico ... giornalelavoce.it Tentato omicidio a scopo di rapina a Volpiano: corriere accoltellato, bandito fuggito con l'incassoUn corriere della ditta di spedizioni e logistica Bartolini-Brt, italiano di 52 anni, è stato accoltellato all'addome per rapina poco prima della fine del suo turno di lavoro nel pomeriggio di ieri, v ... torinotoday.it