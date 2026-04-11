Il Napoli si prepara ad affrontare le ultime fasi della stagione con il ritorno di Hojlund, che si è ristabilito dopo un infortunio. La squadra si avvicina a un momento cruciale, con i cosiddetti

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli ritrova il suo punto di riferimento offensivo proprio nel momento decisivo della stagione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la vera novità della sfida contro il Parma sarà il ritorno dal primo minuto di Rasmus Hojlund, pronto a riprendersi il centro dell’attacco dopo lo stop forzato per influenza che lo ha escluso contro il Milan. La rifinitura sarà determinante, ma le sensazioni sono positive: esiste un Napoli con Hojlund e uno senza, e la differenza è evidente. Con il danese di nuovo al centro del progetto, Conte è pronto a rilanciare anche i Fab Four, cuore tecnico della squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, riecco Hojlund: tornano i Fab Four, Parma nel mirino”

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