Romelu Lukaku si è reso nuovamente protagonista in campo, contribuendo alla vittoria della squadra. La sua prestazione ha attirato l’attenzione dei media, che sottolineano il suo ruolo chiave in vista di due principali obiettivi: la qualificazione in Champions League e la partecipazione ai Mondiali. Nel frattempo, il suo rapporto con il Verona, legato a una storia di riscatto e umanità, continua a suscitare interesse.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Romelu e Verona, una storia che sa di riscatto e umanità. Nel racconto firmato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il 2-1 del Napoli al Bentegodi diventa molto più di una vittoria: è il ritorno di Big Rom dopo 281 giorni di attesa, dolore e silenzi. Fabio Mandarini, inviato a Verona per il Corriere dello Sport, descrive un sabato shakespeariano, pieno di gioie e ferite. Il gol al 95’11’’ non è solo decisivo per la corsa Champions, ma è anche un grido liberatorio contro i fantasmi dell’infortunio al retto femorale del 14 agosto e contro le paure riemerse dopo il rigore fallito in Coppa Italia contro il Como. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Lukaku di nuovo decisivo. E ora due grandi obiettivi: Champions e Mondiale”

Corriere dello Sport: “Romelu Lukaku è di nuovo fermo”Corriere dello Sport: “Romelu Lukaku è di nuovo fermo”"> Romelu Lukaku è di nuovo fermo.

