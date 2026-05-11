A San Mauro, circa 800 atleti hanno partecipato alla corsa benefica nonostante la pioggia intensa. La manifestazione, organizzata per sostenere la ricerca scientifica, ha visto i concorrenti sfidare le condizioni atmosferiche avverse. Sul percorso, i partecipanti sono riusciti a portare a termine la gara, dimostrando determinazione e resistenza. Alla fine, sono stati annunciati i vincitori, che hanno dominato il podio tra le condizioni di maltempo.

? Domande chiave Chi sono i vincitori che hanno dominato il podio nonostante il maltempo?. Come hanno fatto 800 persone a correre sotto la pioggia battente?. Quale importante causa sociale è stata sostenuta grazie ai fondi raccolti?. Perché la partecipazione è stata così alta nonostante la gara a Torino?.? In Breve 400 partecipanti hanno affrontato le prove non competitive da 9,6 e 6 chilometri.. Vincitori maschili Stefano Chiavarino e Mina El Kannoussi hanno dominato le rispettive gare.. L'Olimpiatletica ha conquistato il primo posto nella classifica società insieme a Equilibra e Tapporosso.. Giulia Guazzora e Luca Rastelli hanno premiato gli atleti nonostante la pioggia di domenica 10 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corri San Mauro: 800 atleti sfidano la pioggia per la ricerca AIRC

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