Bimba torna dalla vacanza in Africa con la febbre alta | è malaria

Una bambina di 12 anni, tornata da una vacanza in Africa, si è presentata in pronto soccorso a Chioggia con febbre alta. La causa è attribuibile alla malaria, una malattia comune in alcune zone del continente africano. I medici hanno subito sospettato il contagio dopo aver rilevato i sintomi e hanno avviato le prime analisi. La famiglia aveva visitato una regione nota per il rischio di infezioni tropicali. La situazione rimane sotto osservazione.

La paziente, di 12 anni, è stata portata prima in ospedale a Chioggia e poi trasferita a Padova. In Italia la malattia è stata dichiarata eradicata nel 1970 Sospetto caso di malaria in Veneto dove una bimba di 12 anni è stata portata in pronto soccorso, a Chioggia, dopo essere tornata da un soggiorno in Africa con la famiglia. Da quanto si è appreso la bimba lamentava da qualche giorno febbre alta. Il caso è stato preso in carica dai pediatri dell'Ospedale Madonna della Navicella che hanno diagnosticato la patologia e avviato una terapia specifica.

