Roma investe una coppia e la picchia in strada | caccia all' aggressore

Nella serata di ieri, intorno alle 23:30, in via Siculiana nel quartiere di Due Leoni, un uomo ha prima minacciato una coppia e successivamente li ha investiti con un veicolo, per poi aggredirli con violenza. La polizia sta cercando l'autore dell'aggressione, che ha causato lesioni ai due. Sul posto sono intervenuti gli agenti e i sanitari, mentre si cercano testimoni e telecamere di sorveglianza.

Prima le minacce, poi la violenza brutale. Un’aggressione si è consumata nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:30, in via Siculiana, nel quartiere di Due Leoni. Un uomo, attualmente ricercato, ha seminato il panico scagliandosi contro una coppia.La dinamicaSecondo quanto ricostruito.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Via Solferino, investe con lo scooter una 66enne e poi scappa: caccia al pirata della stradaNon sono gravi le condizioni di una 66enne è stata investita in via Solferino intorno alle 15 di oggi, mercoledì 4 marzo. Auto investe e uccide una 29enne finlandese a Reggio Calabria e fugge, caccia al pirata della stradaLa ragazza stava attraversando la strada quando è stata centrata dall'auto a Reggio Calabria, il pirata della strada è fuggito senza prestare... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: 25 aprile, tre colpi con una pistola ad aria compressa contro una coppia dell’Anpi a Roma. Disordini a Milano; Spari 25 aprile: fermato un 21enne della comunità ebraica, è accusato di tentato omicidio; Insulti, divisioni, colpi di pistola: così hanno sfregiato la Festa della Liberazione; Roma, spari durante il 25 aprile: ferita una coppia di attivisti durante il corteo Anpi. Dal 7 al 10 maggio torna a #Roma, al Circo Massimo, Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo dedicata alla lotta ai tumori del seno. Un evento di sport, salute e solidarietà aperto a tutti. Maggiori dettagli ow.ly/qjF550YRJVw Komen Italia - facebook.com facebook Il Primo Maggio nelle piazze: concertone a Roma, scontri a Torino x.com