Finale Coppa Italia Femminile Juventus-Roma biglietti gratuiti per le scuole del Veneto
La FIGC – Settore giovanile e scolastico ha annunciato che i biglietti per la finale della Coppa Italia Femminile tra Juventus e Roma, prevista a Vicenza il 24 maggio 2026, saranno distribuiti gratuitamente alle scuole del Veneto. L’iniziativa coinvolge le istituzioni scolastiche della regione, che potranno richiedere i biglietti per le proprie classi. La partita si svolgerà allo stadio di Vicenza.
La FIGC – Settore giovanile e scolastico promuove l’iniziativa “Finale Coppa Italia Femminile Frecciarossa Juventus-Roma”, in programma a Vicenza il 24 maggio 2026, rivolta alle istituzioni scolastiche del Veneto. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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