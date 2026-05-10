Finale Coppa Italia Femminile Juventus-Roma biglietti gratuiti per le scuole del Veneto

La FIGC – Settore giovanile e scolastico ha annunciato che i biglietti per la finale della Coppa Italia Femminile tra Juventus e Roma, prevista a Vicenza il 24 maggio 2026, saranno distribuiti gratuitamente alle scuole del Veneto. L’iniziativa coinvolge le istituzioni scolastiche della regione, che potranno richiedere i biglietti per le proprie classi. La partita si svolgerà allo stadio di Vicenza.

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