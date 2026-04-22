Il giocatore potrebbe lasciare Sunderland per trasferirsi a Liverpool, distante circa 270 chilometri. La società di Premier League sta valutando un'offerta da parte dei Reds, mentre anche una squadra di Roma ha mostrato interesse. La cifra che potrebbe arrivare dall’affare si aggira intorno a una cifra non comunicata. La trattativa si svolge senza dichiarazioni ufficiali, ma le parti coinvolte sono attivamente impegnate nelle negoziazioni.

Il futuro di Enzo Le Fee potrebbe essere lontano da Sunderland, per l’esattezza a 167 miglia dalla città della contea di Tyne and Wear. Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, tra cui TeamTalk, sull’ex Roma e Rennes c’è l’interesse concreto del Liverpool, che lo sta monitorando per il prossimo anno per provare a regalare a Slot un’aggiunta di qualità. Considerando l’addio di Salah e Robertson e la difficile permanenza di alcuni elementi a centrocampo, i Reds hanno cominciato già a guardarsi intorno, con il nativo di Lorient che potrebbe essere la giusta soluzione. A sorridere grazie a questa operazione ci sarebbe anche la Roma, che...🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Liverpool sulle tracce di Le Fee: Roma interessata, ecco quanto può incassare

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