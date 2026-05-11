Coppa del Mondo di Spada l’Italia fa tris di medaglie a Medellin | bacheca sempre più ricca di successi
Durante la competizione di spada alla Coppa del Mondo tenutasi a Medellin, l’Italia ha conquistato tre medaglie: un oro, un argento e un bronzo. I risultati si sono aggiunti alla collezione di successi della squadra azzurra in questa disciplina. La manifestazione ha visto protagonisti atleti italiani che hanno portato a casa medaglie in diverse categorie, contribuendo a rafforzare la posizione del paese nel ranking internazionale.
Medellin – Una spada d’oro, una d’argento e una di bronzo brillano nella notte italiana di Medellin. Il Grand Prix in Colombia ha regalato tre medaglie azzurre: trionfo nella gara femminile di Alberta Santuccio che, grazie all’ultima decisiva stoccata (quella del 13-12) piazzata in finale contro l’ungherese Eszter Muhari, ha conquistato la terza vittoria della sua carriera in Coppa del Mondo; luccicano anche, nella prova maschile, il secondo posto di Matteo Galassi (fermato solo dal giapponese Koki Kano) e il terzo di Simone Mencarelli. Tre podi di grande valore nel GP in Sud America, dov’erano in programma solo competizioni individuali a punteggio maggiorato, con una grande risposta dell’Italia delle spadiste e degli spadisti, prontissima reazione al passo falso di tre settimane fa a Budapest.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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