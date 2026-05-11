Coppa del Mondo di Spada l’Italia fa tris di medaglie a Medellin | bacheca sempre più ricca di successi

Durante la competizione di spada alla Coppa del Mondo tenutasi a Medellin, l’Italia ha conquistato tre medaglie: un oro, un argento e un bronzo. I risultati si sono aggiunti alla collezione di successi della squadra azzurra in questa disciplina. La manifestazione ha visto protagonisti atleti italiani che hanno portato a casa medaglie in diverse categorie, contribuendo a rafforzare la posizione del paese nel ranking internazionale.

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