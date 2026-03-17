Mondiali di Short Track 2026 bottino storico di medaglie per l’Italia | fa 6 allori in bacheca

I Campionati Mondiali di short track 2026 si sono conclusi alla Maurice Richard Arena di Montreal, in Canada. L’Italia ha ottenuto un bottino di sei medaglie, facendo registrare un risultato storico nella manifestazione. La competizione si è svolta con atleti provenienti da diverse nazioni, che hanno sfidato le proprie capacità sulla pista canadese.

Montreal – Alla Maurice Richard Arena di Montreal (Canada) sono giunti a compimento i Campionati Mondiali 2026 di short-track. L’Italia, nella giornata di sabato, aveva conquistato tre medaglie (due d’argento e una di bronzo). Domenica, nella giornata conclusiva della rassegna iridata, ne sono arrivate altre tre per un bottino complessivo dunque di sei podi (un oro, due argenti e tre bronzi): si tratta della migliore edizione degli ultimi 30 anni. Per trovare un bilancio più ricco si deve tornare ai sette podi de L’Aia 1996. I piazzamenti complessivi in top 10 di Montreal 2026 sono invece stati 13, con gli azzurri capaci di centrare una posizione tra le prime dieci in ognuna delle nove gare del programma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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