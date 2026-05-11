Conversazioni in Jazz | Achille Succi e Lorenzo Cominoli per il Salotto Musicale dell' Antica Casa Balsari

Dopo il successo del primo incontro con Fabio Buonarota, il ciclo “Conversazioni in Jazz” ospita ora Achille Succi, clarinettista e sassofonista di rilievo nel panorama jazz europeo. L’evento si svolge nel Salotto Musicale dell’Antica Casa Balsari, con la presenza anche di Lorenzo Cominoli. La serata si concentra sull’esibizione e sulla conversazione con il pubblico, offrendo un approfondimento sulla musica e sulla carriera dei protagonisti.

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