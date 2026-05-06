Achille Succi e Danilo Blaiotta presentano Fragments de la Cacopédie a Rimessa Fab

Achille Succi e Danilo Blaiotta hanno presentato a Rimessa Fab lo spettacolo Fragments de la Cacopédie. L’evento si basa sulla figura retorica dell’ossimoro e si ispira a una disciplina inventata da Umberto Eco, che scherzosamente riprende una tradizione comica iniziata da Rabelais e continuata da Queneau. La performance coinvolge elementi di satira e gioco linguistico, richiamando un atteggiamento ironico verso la cultura e la comunicazione.

Fragments de la Cacopédie: Basata sulla figura retorica dell’ossimoro, la Cacopedia è una "disciplina" inventata scherzosamente (ma «proseguendo una tradizione comica probabilmente incominciata da Rabelais e arrivata fino a Queneau») da Umberto Eco.Eco ne narra la genesi nel capitolo omonimo.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Traindeville: canzoni per la liberazione a Rimessa FabUn treno metropolitano che tocca le stazioni più colorate deila musica etnica, dall'indie folk ai Balcani, da Roma all'America Latina passando per il... Leggi anche: Rimessa Fab presenta Candy Cane Snail