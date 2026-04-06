Sonia Alfano replica a Fratelli d’Italia | Procedimento disciplinare contro una non iscritta? Una contraddizione

La sindaca di San Cipriano Picentino ha commentato le recenti accuse di Fratelli d’Italia riguardo alla sua fuoriuscita dal partito, descrivendo la comunicazione ufficiale come confusa e poco chiara. Alfano ha inoltre evidenziato come la richiesta di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, rivolta a una persona non iscritta, sia una contraddizione, visto che si tratta di una figura senza vincoli formali con il partito.

La sindaca contesta la ricostruzione della dirigenza provinciale del partito: “È un imbarazzante arrampicarsi sugli specchi. Sorprendente avviare una procedura per poi accorgersi della mancata iscrizione”. La sindaca di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano, risponde alle critiche mosse dalla dirigenza provinciale di Fratelli d’Italia sulla sua uscita dal partito, definendo la nota diffusa dai vertici “un comunicato confuso” e sottolineando come l’intera ricostruzione rappresenti “un imbarazzante arrampicarsi sugli specchi dove lo scivolone è inevitabile”. Alfano si concentra, in particolare, su una precisa incongruenza procedurale dichiarata dallo stesso partito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it 10 vigili del fuoco sotto procedimento disciplinare per essersi inginocchiati contro genocidio a Gaza, Usb: "No a militarizzazione corpo nazionale"L'USB ha anche annunciato un dibattito pubblico a Roma il 28 gennaio alle 15 alla sala "Aci" in via Marsala, 10 L'USB (Unione sindacale di base) ha... Procedimento disciplinare per 10 vigili del fuoco inginocchiati contro genocidio a Gaza, Sindacato d'Azione: "Grave, popolo prenda posizione"Il Sindacato d'Azione ha diffuso un comunicato riguardante il procedimento disciplinare per i 10 vigili del fuoco inginocchiati contro genocidio a...