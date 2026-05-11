Controlli straordinari dei Carabinieri nel Beneventano | multe e sequestri
Nel fine settimana, i Carabinieri hanno condotto controlli straordinari nella zona del Beneventano, elevando multe per oltre 8 mila euro e procedendo a sequestri. Le operazioni hanno coinvolto diverse pattuglie e si sono concentrate su verifiche di documenti e rispetto delle normative vigenti. Nessuna informazione aggiuntiva sulle specifiche irregolarità o sui luoghi interessati è stata resa nota.
Salvini a Mestre, M. Boldrin (ORA!): Propaganda e ambiguità politiche, Venezia merita di più Trump attacca Papa Leone XIV: “Sta mettendo in pericolo i cattolici”. La replica del Vaticano Sicurezza nei cantieri, il committente è sempre responsabile? Obblighi, controlli e rischi Durante i controlli intensificati del fine settimana, i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno elevato sanzioni per oltre 8 mila euro I militari hanno controllato un locale fortorino d’intrattenimento e ristorazione insieme a personale specializzato dell’ASL, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco di Benevento, con il supporto di personale tecnico della SIAE di Ariano Irpino.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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