Controlli straordinari dei Carabinieri nel Beneventano | multe e sequestri

Nel fine settimana, i Carabinieri hanno condotto controlli straordinari nella zona del Beneventano, elevando multe per oltre 8 mila euro e procedendo a sequestri. Le operazioni hanno coinvolto diverse pattuglie e si sono concentrate su verifiche di documenti e rispetto delle normative vigenti. Nessuna informazione aggiuntiva sulle specifiche irregolarità o sui luoghi interessati è stata resa nota.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Salvini a Mestre, M. Boldrin (ORA!): Propaganda e ambiguità politiche, Venezia merita di più Trump attacca Papa Leone XIV: “Sta mettendo in pericolo i cattolici”. La replica del Vaticano Sicurezza nei cantieri, il committente è sempre responsabile? Obblighi, controlli e rischi Durante i controlli intensificati del fine settimana, i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno elevato sanzioni per oltre 8 mila euro I militari hanno controllato un locale fortorino d’intrattenimento e ristorazione insieme a personale specializzato dell’ASL, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco di Benevento, con il supporto di personale tecnico della SIAE di Ariano Irpino.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Controlli straordinari dei Carabinieri nel Beneventano: multe e sequestri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Controlli straordinari dei Carabinieri nel nord di Taranto: denunce e sequestriNel corso dell’operazione sono state segnalate diverse persone alla competente Autorità per uso personale di sostanze stupefacenti. Controlli straordinari dei Carabinieri a Taranto, denunce e sequestri nel settore nordTarantini Time QuotidianoServizio straordinario di controllo del territorio nella serata del 28 aprile a Taranto, dove i Carabinieri della Compagnia... Argomenti più discussi: Controlli straordinari dei carabinieri: cinque denunce; Controlli straordinari dei carabinieri nel Ravennate: arresti, denunce e oltre 160 interventi nel fine settimana; Controlli straordinari dei Carabinieri: tre denunce per guida in stato di ebbrezza; Controlli straordinari dei carabinieri nella Marsica: un arresto e tre denunce. Controlli straordinari sul territorio I Carabinieri della Compagnia di Vigevano, con il supporto dei Reparti Speciali del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pavia, hanno svolto una serie di controlli straordinari nel territorio, ottenendo risultati lamilano.it/pavia/vigeva - x.com x.com