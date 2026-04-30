Controlli straordinari dei Carabinieri a Taranto denunce e sequestri nel settore nord

Nella serata del 28 aprile, i Carabinieri di Taranto hanno effettuato controlli straordinari nel settore nord della città, come disposto dal Comando Provinciale. Durante le operazioni, sono state identificate diverse persone e sequestrati alcuni oggetti, mentre sono state presentate denunce a carico di alcuni soggetti. L'intervento ha coinvolto più pattuglie e ha portato a verifiche approfondite sul territorio.

Tarantini Time Quotidiano Servizio straordinario di controllo del territorio nella serata del 28 aprile a Taranto, dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno intensificato le verifiche nel settore nord della città su disposizione del Comando Provinciale. Nel corso dell’operazione i militari hanno identificato numerose persone, controllato diversi veicoli ed eseguito perquisizioni personali, concentrando l’attenzione sulle aree considerate di maggiore interesse operativo. Le attività hanno portato alla contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui un caso di guida in stato di ebbrezza, oltre a irregolarità legate alla mancata copertura assicurativa e all’assenza di revisione dei mezzi.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Controlli straordinari dei Carabinieri a Taranto, denunce e sequestri nel settore nord Notizie correlate Controlli straordinari dei Carabinieri nel nord di Taranto: denunce e sequestriNel corso dell’operazione sono state segnalate diverse persone alla competente Autorità per uso personale di sostanze stupefacenti. Terra dei Fuochi, controlli nel settore tessile: sequestri e denunceTre persone nei guai e sequestrati due stabilimenti e un'area di stoccaggio tra Vitulazio, Pastorano, Carinaro e Pignataro Maggiore In provincia di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Controlli straordinari dei carabinieri nel Vco: otto persone denunciate; Comacchio, controlli straordinari dei Carabinieri nel fine settimana; Controlli straordinari dei carabinieri all’Aquila: cinque denunce, droga sequestrata; Ostiglia, controlli straordinari dei Carabinieri: hashish su un autobus e due automobilisti denunciati. Controlli straordinari dei Carabinieri per il Primo Maggio: sicurezza rafforzata in tutta la provincia di SalernoDisposto un piano straordinario di controlli in vista del Primo Maggio: pattuglie rafforzate, monitoraggio delle strade e supporto aereo per garantire ... zon.it Primo Maggio, maxi controlli dei Carabinieri in provincia di Salerno: pattuglie e sorvoli per la sicurezzaUn piano straordinario per garantire sicurezza e prevenzione durante le festività del Primo Maggio. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno ha predisposto una serie di controlli rafforzati s ... ilvescovado.it Primo maggio sicuro: controlli straordinari dei Carabinieri "Si intensifica l'attività sul territorio da parte del Comando Provinciale di Salerno" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #primomaggio #sicurezza #Salerno #Cronaca #primo #maggio #sicuro - facebook.com facebook Controlli straordinari su #strada per #camion e #autobus in Europa all’inizio di maggio 2026 #trasporto #merce x.com