Nella zona di Veronetta e nel centro cittadino sono in programma nuovi controlli sulla sosta e blocchi temporanei alla circolazione. Le autorità hanno comunicato che alcuni punti della città saranno interessati da verifiche più frequenti per garantire il rispetto delle norme di parcheggio. In alcune strade, sarà vietato sostare e i veicoli in sosta irregolare verranno rimossi. La campagna si concentra su specifici quartieri e arterie principali.

? Punti chiave Dove si concentreranno i nuovi controlli della campagna Sosta Responsabilmente?. Quali strade subiranno il divieto di sosta e la rimozione veicoli?. Come si può gestire il pagamento della sosta tramite cellulare?. Dove parcheggiare a tariffe calmierate per evitare i cantieri in centro?.? In Breve Controlli Amt3 in via MazzAca, Cantarane e Lungadige Pasetto fino al 17 maggio.. Divieto di sosta e rimozione veicoli in via Isonzo, Medici e Giardino dalle 8:30.. Parcheggi Centro, Polo Zanotto e Tribunale disponibili con tariffe da 1 euro l'ora.. Gestione stalli blu tramite Web App [email protected] per estendere la sosta.. Lunedì 11 maggio 2026, gli accertatori di Amt3 intensificano i controlli sulla sosta nel comparto Veronetta e nelle zone limitrofe a Borgo Trento per la settimana che va fino al 17 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Controlli sosta a Veronetta e blocchi stradali in centro: le novità

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