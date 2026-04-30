1° Maggio a San Giovanni | blocchi stradali e divieti alla sosta

Per il primo maggio a San Giovanni sono previsti blocchi stradali e divieti di sosta a partire dalle 14:00 di lunedì 30 aprile. Durante l’evento, che vedrà un concerto sindacale, si prevedono deviazioni per le linee di autobus e possibili chiusure delle linee della metropolitana. La circolazione sarà interessata fino a termine dell’evento e delle relative operazioni di gestione della viabilità.

? Cosa sapere Blocchi stradali e divieti di sosta a San Giovanni dal 30 aprile alle 14:00.. Il concerto sindacale del primo maggio comporterà deviazioni bus e possibili chiusure metro.. Giovedì 30 aprile 2026, dalle ore 14:00, scattano i blocchi stradali e le restrizioni alla sosta nell’area di Piazza San Giovanni in Laterano per preparare il grande evento musicale del primo maggio. Il tradizionale concerto che celebra i diritti dei lavoratori, organizzato congiuntamente da Cgil, Cisl e Uil, trasformerà il cuore di Roma in un palcoscenico a cielo aperto. La manifestazione, promossa dalle tre sigle sindacali e coordinata da iCompany, inizierà la sua programmazione dalle ore 15:00 di venerdì nella piazza della Basilica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 1° Maggio a San Giovanni: blocchi stradali e divieti alla sosta Notizie correlate Marcia per la Pace: blocchi stradali e divieti di sosta ad AssisiIn occasione del Meeting nazionale delle Scuole di pace denominato Sui passi di Francesco, che si svolge oggi, sabato 18 aprile 2026, le autorità... Leggi anche: Torino si ferma il 1° maggio: blocchi stradali e bus in tilt Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sito Istituzionale | Concertone del 1° maggio, il piano mobilità; Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Concertone Primo Maggio: da Geolier a Emma, scaletta stellare. Sul palco Spollon, BigMama, Arisa. Concerto Primo Maggio 2026, la line up dei cantanti sul palco in Piazza San GiovanniVenerdì 1° maggio 2026, ritorna il Concertone in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, per la 37° edizione. Qui la line-up degli artisti, da Madame a Emma, passando per Ditonellapiaga. Conducono l’e ... fanpage.it Primo maggio a Roma: le strade chiuse e i bus deviati per il Concertone di San GiovanniVenerdì la consueta maratona musicale trasmessa integralmente in diretta da RAI 3 e RAI Radio2 comporterà modifiche alla viabilità nella Capitale. Ecco tutte le info ... romatoday.it Venerdì in occasione del Concertone a piazza San Giovanni nella Capitale sarà adottato un piano del trasporto pubblico ad hoc. Ecco una guida utile - facebook.com facebook Ritmo, voci e suoni in Piazza San Giovanni annunciano che il #1M2026 è vicino! State seguendo i soundcheck x.com