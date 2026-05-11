Controlli rimandati e visite saltate | perché la prevenzione resta l’abitudine più difficile da costruire

Nonostante la consapevolezza dell’importanza della prevenzione, molte persone continuano a saltare visite mediche programmate o a rimandare controlli di routine. I motivi di questa scelta rimangono spesso poco chiari, e le difficoltà nel mantenere le abitudini di prevenzione si ripetono nel tempo. La questione riguarda un comportamento diffuso che si manifesta indipendentemente dall’età o dal livello di istruzione, creando un divario tra consapevolezza e azione concreta.

Lo sappiamo tutti che fare prevenzione è importante. Eppure, tra il sapere e il fare, spesso c’è una distanza enorme. Capita continuamente. Un controllo rimandato “alla prossima settimana”, un esame che si sposta di mese in mese, una visita necessaria che viene superata da altri impegni.Non.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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