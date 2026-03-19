Inps orari visite fiscali 2026 | cosa cambia e perché i controlli sono più severi

Nel 2026 l’INPS ha annunciato un aumento della frequenza delle visite fiscali e l’introduzione di nuove regole che richiedono ai lavoratori in malattia di prestare maggiore attenzione. I controlli saranno più severi rispetto al passato e coinvolgeranno un numero più elevato di verifiche durante il periodo di assenza per malattia. Le modifiche riguardano anche gli orari in cui vengono effettuati i controlli.

Nel 2026 si rafforza il sistema delle visite fiscali INPS, con controlli più frequenti e regole che richiedono maggiore attenzione da parte dei lavoratori in malattia. Le novità non riguardano tanto gli orari, ormai stabilizzati, quanto piuttosto l’intensificazione delle verifiche e l’obbligo di reperibilità sempre più stringente. Le fasce orarie di reperibilità restano uguali per tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che privato. Dopo l’unificazione delle regole, non esistono più differenze tra le due categorie. Queste fasce valgono tutti i giorni, inclusi sabati, domeniche e festivi. Ciò significa che chi è in malattia deve essere presente presso l’indirizzo indicato nel certificato medico in entrambe le finestre giornaliere, senza eccezioni legate al calendario. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Inps, orari visite fiscali 2026: cosa cambia e perché i controlli sono più severi Articoli correlati Più controlli per le visite fiscali Inps: ecco che cosa c'è da sapereI lavoratori che si assentano dal lavoro per malattia saranno presto sottoposti a controlli sempre più mirati dal parte dell'Inps, incaricato di... Visite fiscali Inps, più controlli per le assenze da malattia: cosa rischiano i lavoratoriL'Inps ha inaugurato una stretta sulle visite fiscali a centinaia di migliaia di lavoratori che hanno richiesto assenza per malattia. Contenuti e approfondimenti su Inps orari visite fiscali 2026 cosa... Discussioni sull' argomento Orario visita fiscale docenti, tutte le fasce, le sanzioni e le giustificazioni; Malattia CCNL Metalmeccanici 2026: regole, importi e comporto. Orari visite fiscali Inps, regole più severeOrari visite fiscali, Inps più severa ma la probabilità di ricevere il controllo del medico sono ancora molto basse. money.it Inps, stretta sulle visite fiscali per assenze da malattia: i rischi per i lavoratoriDurante il periodo di malattia il dipendente ha l’obbligo di essere rintracciabile presso il domicilio nelle fasce orarie stabilite per i controlli sanitari. Le finestre di reperibilità, oggi ... tg24.sky.it Lo chiarisce l'Inps sulla base di quanto prevede la legge di bilancio per il 2026 e le norme sull'adeguamento dei requisiti per il pensionamento all'aspettativa di vita #ilcentro #pensioni #INPS #novità #lavoro #abruzzo #politica - facebook.com facebook Assegno Unico a marzo 2026, quando viene pagato: date di accredito Inps e a chi spettano i nuovi aumenti x.com