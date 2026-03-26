Durante una sola notte, sono state ritirate otto patenti e decurtati 90 punti dalla patente di alcuni conducenti. La maggior parte delle sanzioni riguarda ventenni trovati alla guida sotto l’effetto di alcol e droga. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli mirati per verificare lo stato dei conducenti e applicare le sanzioni previste dalla legge.

Otto patenti ritirate e 90 punti decurtati in una notte per guida in stato di ebrezza e per l’assunzione di sostanze stupefacenti. È il bilancio dell’imponente servizio messo in campo nei giorni scorsi dalla polizia stradale a Pescara proprio al fine di contrastare questi comportamenti e che ha fatto emergere come siano spesso i giovanissimi a mettersi al volante ubriachi o sotto l’effetto di droghe. Dai controlli effettuati con l’ausilio di un laboratorio mobile e alla presenza del personale sanitario della questura infatti, fa sapere la stessa, la fascia d’età più sanzionata è risultata quella dei 20enni. Tra i giovani sanzionati una 28enne che non una volta fermata avrebbe presentato evidenti sintomi di alterazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Alla guida sotto l'effetto di alcol e droga: 8 patenti ritirate e 90 punti decurtati in una notte, i ventenni i più sanzionati

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