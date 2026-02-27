I Carabinieri hanno effettuato controlli tra Ponte e Casalduni, sequestrando armi, hashish e strumenti utilizzati per lo spaccio. Durante l'operazione sono state denunciate tre persone: un 26enne, un 19enne e un 60enne, ritenuti coinvolti nelle attività illecite. Le verifiche hanno portato alla scoperta di sostanze stupefacenti e materiali destinati all’attività di spaccio.

Operazione dei Carabinieri tra Ponte e Casalduni: sequestrate armi, hashish e strumenti di spaccio. Denunciati un 26enne, un 19enne e un 60enne.. Controlli straordinari del territorio nei comuni di Ponte e Casalduni hanno portato i Carabinieri della Compagnia di Benevento a denunciare tre persone: un 26enne e un 19enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e un 60enne per detenzione abusiva di armi e munizioni. Perquisizioni e sequestri: armi e hashish. Durante una perquisizione nell’abitazione del 26enne, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme alla Stazione di Ponte, hanno rinvenuto e sequestrato un fucile semiautomatico Winchester, una carabina e sei cartucce calibro 12, risultate riconducibili al 60enne. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Controlli a Ponte e Casalduni: armi e droga, tre persone denunciate

Roma: controlli in centro, denunciate tre persone per possesso armi biancheControlli dei carabinieri a Roma portano a tre denunce per porto d'armi, mirati a prevenire violenza tra i giovani.

Roma: controlli a Fidene, otto persone arrestate e tre denunciateOtto persone sono state arrestate, tre denunciate e sette segnalate alla Prefettura.

Temi più discussi: Controlli straordinari dei carabinieri a Ponte di Legno, identificati in 96: due denunce per guida in stato di ebbrezza; Alcol alla guida e droga: scattano denunce e segnalazioni a Ponte di Legno; Alcol, droga e controlli sulle piste: raffica di interventi a Ponte di Legno; Cinque chili di eroina nascosti nell’auto: due arresti al confine di Brogeda, maxi sequestro.

Controlli straordinari del territorio a Ponte e Casalduni: deferiti due soggetti per detenzione ai fini di spaccio ed uno per detenzione abusiva di armiNell’ambito di una mirata attività info-investigativa finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e della detenzione illegale di armi, i militari della Compagnia di Benevento hanno ... tvsette.net

Alcol, droga e controlli sulle piste: raffica di interventi a Ponte di LegnoGuida in stato di ebbrezza, droga per uso personale e controlli serrati tra centro e piste da sci. È il risultato di un servizio straordinario messo in campo d ... elivebrescia.tv

Aggiornamenti ponte Foce Varano Volevamo rassicurare tutti riguardo al ritrovamento di oggi. Dopo i controlli dei tecnici, che con grande professionalità e competenza hanno passato al setaccio l'area, è arrivata la conferma ufficiale: non si tratta di un ordign - facebook.com facebook