Controlli nel locale trovati cinque coltelli proibiti vicino alla cassa
Nella settimana appena trascorsa, i carabinieri hanno aumentato i controlli sul territorio, concentrandosi sia nelle zone centrali che in quelle più frequentate dai turisti. Durante un controllo in un locale della zona centrale, sono stati trovati cinque coltelli considerati proibiti, posizionati vicino alla cassa. Le forze dell’ordine hanno così proseguito nei controlli di sicurezza, rafforzando le verifiche nelle diverse aree della provincia.
Sono stati intensificati anche nel corso della settimana appena trascorsa i servizi di controllo del territorio da parte dei carabinieri su tutto il territorio provinciale; servizi che hanno interessato sia i centri urbani che le aree a maggiore vocazione turistica, con l’obiettivo di prevenire e.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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