Controlli nel locale trovati cinque coltelli proibiti vicino alla cassa

Nella settimana appena trascorsa, i carabinieri hanno aumentato i controlli sul territorio, concentrandosi sia nelle zone centrali che in quelle più frequentate dai turisti. Durante un controllo in un locale della zona centrale, sono stati trovati cinque coltelli considerati proibiti, posizionati vicino alla cassa. Le forze dell’ordine hanno così proseguito nei controlli di sicurezza, rafforzando le verifiche nelle diverse aree della provincia.

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