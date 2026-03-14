Verona controlli notturni della polizia locale | un automobilista su cinque in stato di ebbrezza scatta l' alcolock

A Verona, durante controlli notturni della polizia locale, è stato verificato che circa un automobilista su cinque guidava in stato di ebbrezza. In risposta a questa situazione, è stato installato un alcolock sui veicoli coinvolti. L'attenzione delle forze dell'ordine si concentra sul rispetto delle norme di sicurezza stradale, in particolare dopo una serie di incidenti recenti.

La polizia locale intensifica i blitz dopo troppe fuoriuscite autonome: tre denunce e l’obbligo di alcolock per i casi più gravi A Verona cresce l’attenzione delle forze dell’ordine sul tema della sicurezza stradale, dopo una serie di incidenti che nelle ultime settimane hanno destato preoccupazione. In particolare, numerosi episodi di fuoriuscita autonoma dei veicoli hanno portato alla luce una criticità ricorrente: conducenti risultati alterati dopo gli accertamenti sanitari in ospedale. «Troppe fuoriuscite autonome nelle ultime settimane in città e conducenti feriti, scoperti alterati dopo le analisi in ospedale», spiegano dalla polizia locale, una situazione che ha spinto il comando ad aumentare l’intensità dei controlli notturni sulle strade cittadine. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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