Vende coltelli alla Rambo ma sono proibiti | nei guai negoziante di pontino

Un negoziante della provincia di Latina si trova in difficoltà dopo essere stato trovato in possesso di cinque scatole di coltelli monofilari considerati vietati dalla legge. Le armi, di stile “alla Rambo”, erano conservate vicino a un banco da lavoro e alla cassa dell’attività commerciale. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro degli oggetti, che sono stati ritrovati durante un controllo di routine.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Cinque scatole di coltelli monofilari di genere proibito, custodite vicino a un banco da lavoro e alla cassa di un esercizio commerciale. È quanto hanno rinvenuto i Carabinieri durante un controllo straordinario del territorio svolto tra Latina, Sezze e Terracina. Al centro dell’attività, in particolare, la posizione di un uomo di 49 anni, titolare di un locale a Latina, denunciato per detenzione di armi od oggetti atti ad offendere. Il controllo nel locale di Latina. L’intervento è stato eseguito dai Carabinieri delle Stazioni di Latina e Sezze, nell’ambito di un servizio straordinario che ha interessato anche attività di somministrazione di alimenti e bevande.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Vende coltelli “alla Rambo”, ma sono proibiti: nei guai negoziante di pontino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il coltello di Rambo è utile o sopravvalutato #Rambo Notizie correlate Vende merce online per migliaia di euro, ma è una truffa: nei guai 57enne napoletanoIeri la polizia ha deferito all’Autorità Giudiziaria un 57enne originario di Napoli, ritenuto responsabile del reato di truffa. Vende crack nel parco accanto alla scuola, pusher nei guai: in tasca anche 860 euroVendeva crack nella zona del parco Bacchelli - nell'area dei ‘Tre Campi’, frequentata da giovani e a pochi passi da un istituto superiore - e per...