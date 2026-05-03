Controlli a tappeto pioggia di denunce e patenti ritirate

Durante il fine settimana, i carabinieri del Comando provinciale di Udine hanno effettuato numerosi controlli, ritirando diverse patenti e presentando numerose denunce. Le operazioni sono state svolte con un presidio continuo sul territorio, garantendo un monitoraggio approfondito delle strade e delle attività locali. I controlli hanno riguardato vari aspetti, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme e la sicurezza pubblica.

Fine settimana di presidio costante e monitoraggio capillare quello appena concluso dai carabinieri del Comando provinciale di Udine. L’attività di controllo del territorio, intensificata sia lungo le principali arterie stradali che nelle zone più isolate dei centri abitati, ha portato a una.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Settimana di controlli per i carabinieri, tra denunce e patenti ritirateImportanti risultati conseguiti dai carabinieri a seguito dei controlli effettuati nella settimana appena trascorsa. Pasqua, controlli nel Sannio: un arresto, denunce e patenti ritirateTempo di lettura: 3 minutiNell’ambito dei servizi straordinari disposti in occasione delle festività pasquali, i militari della Compagnia Carabinieri... Contenuti di approfondimento Si parla di: Pioggia di medaglie per la Samurai. Controlli a tappeto a Brescia: quattro espulsi, tre fogli di via, tre avvisi orali e tre DacurControlli a tappeto a Brescia: quattro espulsi, tre fogli di via, tre avvisi orai e tre Dacur. La sicurezza al centro. primabrescia.it Reggio Calabria, denunce a tappeto: scoperta casa abusiva, pioggia di sanzioni per rifiuti conferiti erroneamente. Stretta sulle strade: 100 multe per assenza di cinture di ...Negli ultimi tre giorni la Polizia Locale ha intensificato le attività di controllo sul territorio, portando alla denuncia di otto persone all’autorità giudiziaria nell’ambito di operazioni mirate con ... strettoweb.com