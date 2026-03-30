Durante il fine settimana, i carabinieri del Comando provinciale di Brescia hanno effettuato numerosi controlli stradali, fermando complessivamente 179 veicoli. In questa operazione sono state ritirate cinque patenti di guida, con verifiche svolte tra la città e le zone di montagna. Il dispositivo ha previsto posti di blocco e controlli capillari su tutto il territorio.

Weekend di controlli serrati sulle strade bresciane. I carabinieri del Comando provinciale di Brescia hanno messo in campo un maxi dispositivo straordinario, con posti di blocco e verifiche a tappeto tra città e valli. L Un’operazione decisa in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Andrea Polichetti, con un obiettivo chiaro: alzare il livello di sicurezza e prevenire incidenti, ma anche tenere sotto controllo movida e criminalità diffusa. Nel mirino dei militari – supportati anche dalle polizie locali – l’hinterland cittadino, la Valtrompia e la Valcamonica. Sorvegliati speciali i territori di Roncadelle, Marcheno e Darfo Boario Terme, dove si è concentrata la maggior parte delle verifiche. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Controlli a raffica nel weekend: fermati 179 veicoli, ritirate 5 patenti

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