Controlli a tappeto dei carabinieri di Montesilvano | sospesa un' attività commerciale e denunciato il proprietario

I carabinieri di Montesilvano hanno effettuato controlli approfonditi sul territorio, sospendendo un’attività commerciale e denunciando il proprietario. L’operazione, condotta congiuntamente da militari del comando provinciale di Pescara, personale del Nas, del Nucleo ispettorato del lavoro e unità cinofila, ha coinvolto diverse forze in campo. Gli interventi sono stati mirati a verificare il rispetto delle normative e prevenire reati contro la persona e il patrimonio.

I militari della compagnia di Montesilvano assieme al Nucleo ispettorato del lavoro, al Nas e all'unità cinofila di Chieti ha eseguito controlli stradali, perquisizioni domiciliari e controlli nelle attività commerciali Sono stati controllati 60 tra veicoli e soggetti, effettuate diverse perquisizioni, 5 ispezioni sono state eseguite nei confronti di altrettante persone sottoposte a misure cautelari non in carcere.Controllati alcuni esercizi pubblici dove sono state accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, carenze igienico sanitarie ed elevate sanzioni amministrative per un importo totale di oltre 5. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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