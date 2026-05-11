Contro la chiusura dei locali | il flashmob dei musicisti perugini

Da perugiatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“Dovremmo rimanere o dovremmo restare?". Sulle note del celebre pezzo dei Clash "Should i stay or should i go" i musicisti di Perugia reclamano la loro centralità all'interno del dibattito cittadino scaturito dalle numerose sospensioni di attività di musica dal vivo dei locali del centro storico.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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