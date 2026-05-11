Contro la chiusura dei locali | il flashmob dei musicisti perugini
“Dovremmo rimanere o dovremmo restare?". Sulle note del celebre pezzo dei Clash "Should i stay or should i go" i musicisti di Perugia reclamano la loro centralità all'interno del dibattito cittadino scaturito dalle numerose sospensioni di attività di musica dal vivo dei locali del centro storico.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie correlate
Via Cambini, stop alla musica dalle 23 e chiusura anticipata dei locali: Salvetti firma la nuova ordinanzaQuanto stabilito durerà 60 giorni: prevista anche la presenza di vigilanza e steward privati per far rispettare quanto previsto Stop alla musica...
Leggi anche: Malamovida, arriva la stretta. Nel mirino la vendita di alcol e la chiusura dei locali pubblici
Argomenti più discussi: Chiusure dei locali da rivedere, il Pd: Serve un ampio confronto per garantire lavoro e sicurezza; Napoli, sit-in in piazza San Domenico contro l’ordinanza sulla movida: Un provvedimento dannoso; La nuova ordinanza sulla movida a Napoli ha effetti paradossali per i commercianti del centro storico; Movida a Perugia: mercatino e cartomanti contro il blocco dei locali.
NORMATIVE EMERGENZIALI CONTRO LA DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE - La chiusura dei negozi impoverisce il tessuto economico e sociale delle città. Servono interventi di carattere urbanistico (PGT) e fiscale (riduzione tributi) che consentano alle i facebook
Il metano è una delle leve più rapide su cui intervenire per ridurre l’impatto climatico dei rifiuti e il Global Methane Status Report 2025 dell’UNEP conferma la centralità del settore waste nelle strategie di mitigazione: recuperare metano dai rifiuti organici può t x.com
Quanto sono competitivi gli eventi locali? reddit
Chiusure dei locali da rivedere, il Pd: Serve un ampio confronto per garantire lavoro e sicurezzaMassa, incontro con associazioni di categoria e sindacati di polizia: Lo stop attuale non è adeguato. I luoghi di aggregazione sono anche presidi di socialità e vitalità urbana. Più controlli ed even ... msn.com