Via Cambini stop alla musica dalle 23 e chiusura anticipata dei locali | Salvetti firma la nuova ordinanza

Il sindaco Salvetti ha firmato una nuova ordinanza che limita l’uso della musica in via Cambini dopo le 23 e impone la chiusura anticipata dei locali notturni. La decisione nasce dalla crescente preoccupazione per il rumore e il rispetto del riposo dei residenti. Per garantire il rispetto delle regole, saranno impiegati steward nelle zone più frequentate. La misura mira a ridurre il disturbo e mantenere la quiete nel quartiere, anche nelle serate più movimentate.

Quanto stabilito durerà 60 giorni: prevista anche la presenza di vigilanza e steward privati per far rispettare quanto previsto Stop alla musica prima della mezzanotte, chiusure anticipate dei locali e 'utilizzo' di steward per far rispettare quanto previsto. Questo, in estrema sintesi, quanto previsto dalla nuova ordinanza per via Cambini firmata dal sindaco di Livorno, Luca Salvetti, nella mattina di ieri, venerdì 20 febbraio e che avrà una durata di due mesi (qui il testo completo). Una decisione che arriva dopo il Cosp che si era tenuto lo scorso 2 febbraio al termine del quale erano state chieste all'amministrazione delle nuove 'regole' per tenere sotto controllo la movida nella strada regina degli aperitivi.