Bologna | 400 storie contro il body shaming il manuale per difendersi
A Bologna sabato 7 marzo alle 16:30 si terrà un evento pubblico a Palazzo Pepoli dedicato alla presentazione di un manuale scritto da Umberto Salvatori. L'iniziativa coinvolge circa 400 storie che affrontano il tema del body shaming, offrendo strumenti e spunti di riflessione per combattere questa problematica. L'incontro mira a sensibilizzare il pubblico attraverso testimonianze e approfondimenti sul tema.
Un incontro pubblico a Bologna trasformerà il corpo da bersaglio in strumento di difesa. Sabato 7 marzo, alle ore 16:30, Palazzo Pepoli ospita la presentazione del volume di Umberto Salvatori. L'evento si terrà nella Sala della Cultura, con ingresso ma prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale del palazzo. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Giraldi Editore e l'Associazione Curvy Pride – APS. La giornalista Isa Grassano condurrà i lavori, offrendo uno spazio di confronto su come smontare le critiche estetiche ingiustificate. Si tratta di un manuale pratico per riconoscere e contrastare il fenomeno del body shaming. Lo strumento contro i giudizi ingiusti Il libro non si limita alla denuncia del problema, ma offre strategie concrete per difendersi dalle critiche sulla fisicità. 🔗 Leggi su Ameve.eu
