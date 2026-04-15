Marina Berlusconi ha commentato un articolo pubblicato dal quotidiano Il Fatto Quotidiano scritto da Pino Corrias. Nell'intervento, l'imprenditrice ha definito il contenuto dell'articolo come

La replica di Marina Berlusconi al Fatto Quotidiano Gli attacchi del Fatto Quotidiano medaglie al valore Cosa aveva scritto Pino Corrias La replica di Marina Berlusconi al Fatto Quotidiano Dagospia ha pubblicato la replica di Marina Berlusconi a Pino Corrias e al Fatto Quotidiano. “Dietro le tante fantasie che Pino Corrias scrive su di me – i miei testi attribuiti a Ciao Darwin, un presunto “dialogue coach” per la mia voce, la solita fantomatica idea di una mia discesa in campo – si nascondono i peggiori tratti di un disprezzo per il genere femminile che, se vogliamo restare in campo evoluzionistico, definirei “cavernicolo”, le sue parole. “Per non parlare di una spiccata attitudine a quello che i suoi colleghi progressisti chiamerebbero “body shaming””, scrive Marina Berlusconi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marina Berlusconi contro Il Fatto Quotidiano dopo l'articolo di Pino Corrias: "Fantasie e body shaming"

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Marina Berlusconi scrive a Dagospia contro il Fatto Quotidiano: “Disprezzano le donne” x.com