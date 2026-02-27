Firma finale per il rinnovo del contratto dei dirigenti medici | aumenti medi di 491 euro al mese più arretrati

È stato firmato in via definitiva all’Aran, con la certificazione della Corte dei Conti, il contratto dell’Area dirigenziale Sanità 2022-2024. Il nuovo accordo prevede aumenti medi di 491 euro al mese per i dirigenti medici, comprensivi di arretrati. La firma conclude un procedimento iniziato con l’intesa tra le parti e riguarda le condizioni contrattuali dei dirigenti del settore sanitario.

Firmato in via definitiva all’Aran, dopo la certificazione della Corte dei conti, il contratto dell’Area dirigenziale Sanità 2022-2024. No della Cgil. I medici, già da marzo, vedranno arrivare un busta aumenti di circa 491 euro mensili lordi per 13 mensilità, in parte destinati all’incremento dello stipendio tabellare. Gli incrementi retributivi vanno dai 322 euro lordi mensili per gli incarichi professionali iniziali ai 530 euro lordi mensili per i direttori di struttura complessa di area chirurgica. Gli arretrati invece oscillano tra gli 8.710 euro per gli incarichi professionali iniziali e i 14.540 euro per i direttori di struttura complessa di area chirurgica, al lordo dell’indennità di vacanza contrattuale già corrisposta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Aumenti e arretrati per medici e dirigenti: ecco il nuovo contrattoIn arrivo aumenti e arretrati per 120mila medici e 17mila dirigenti sanitari non medici: a prevederli il nuovo Contratto collettivo nazionale di...

Firma definitiva contratto medici, 491 euro aumento lordo mensile da marzoTempo di lettura: < 1 minuto Firmato oggi all’Aran il contratto dell’Area dirigenziale Sanità 2022-2024.

