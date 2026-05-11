Continuità risorse credibilità Le vere prove della sicurezza nazionale secondo Pagani

Per molti anni, l’Italia è stata l’unico membro del G7 a non possedere un documento ufficiale di indirizzo strategico per la sicurezza nazionale. Recentemente, sono stati discussi temi come la continuità delle politiche, le risorse disponibili e la credibilità delle istituzioni in questo settore. Questi aspetti vengono considerati come le vere prove della solidità di un sistema di sicurezza efficace.

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Per decenni l’Italia è stata l’unica potenza del G7 priva di un documento organico di indirizzo strategico. Non una dimenticanza tecnica, ma il sintomo di una difficoltà strutturale: quella di gerarchizzare l’interesse nazionale in un sistema politico frammentato, costruito attorno alla diffidenza verso qualsiasi forma di pensiero strategico di lungo periodo. Un eccezionalismo – tutto italiano – che ora, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2026, sembra finalmente avviato al tramonto. Il Dpcm ha formalizzato l’iter per la redazione della prima Strategia di Sicurezza Nazionale (Nss) italiana, affidando la regia politica al Cisr e quella tecnico-analitica al Dis, attraverso un “Cisr tecnico” presieduto dal suo Direttore Generale.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Continuità, risorse, credibilità. Le vere prove della sicurezza nazionale secondo Pagani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Sicurezza nazionale, serve una cultura condivisa. La riflessione di PaganiLa Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza letta da Alberto Pagani, esperto di intelligence e sicurezza, docente di Terrorismo... Piano Casa, Clancy: “Servono risorse vere e confronto con i Comuni”Il nuovo piano casa annunciato dal Governo accende il dibattito, con la vicesindaca Emily Marion Clancy si unisce all’appello dell’Alleanza...