Il direttore sportivo del Napoli ha commentato lo stato di forma di De Bruyne, definendolo un campione tornato in buona condizione, e ha parlato di Alisson Santos come un’opportunità. Ha anche annunciato che il futuro di Conte e McTominay sarà oggetto di discussione prossimamente. La sua intervista si è concentrata su alcune dinamiche di calciomercato e sugli sviluppi imminenti per il club.

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© Calcionews24.com - Napoli, Manna allo scoperto: «De Bruyne un campione, è tornato in buona condizione. Alisson Santos un’opportunità. Ecco quale sarà il futuro di Conte e McTominay»

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