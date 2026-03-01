Gianni Morandi ha pubblicato un video sui suoi canali social per congratularsi con Sal Da Vinci, vincitore del festival di Sanremo 2026. Nel messaggio, Morandi afferma che Da Vinci ha meritato la vittoria ed è forte. La clip mostra il cantante mentre rivolge i complimenti al collega, senza altre dichiarazioni o commenti aggiuntivi.

Con un video pubblicato sui suoi profili social ufficiali, Gianni Morandi si è voluto congratulare con Sal Da Vinci per la vittoria al festival di Sanremo 2026.“Bravo Sal! Ha meritato, è forte”, dice Morandi del collega napoletano nel video. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Chi ha vinto Sanremo 2026? Il vincitore è Sal Da Vinci con “Per sempre si”Sal Da Vinci con “Per sempre si” vince la 76esima edizione del Festival della canzone italiana, Sayf arriva secondo.

Leggi anche: Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con "Per sempre sì", secondo Sayf, terza Ditonellapiaga

Altri aggiornamenti su Gianni Morandi.

Discussioni sull' argomento Gianni Morandi si congratula con Sal Da Vinci: Ha meritato, è forte; Duetto Gianni Morandi e Tredici Pietro a Sanremo le dediche dei vip da Mingardi a Jovanotti | Immensi e magici.

Gianni Morandi a sorpresa con il figlio Tredici Pietro a Sanremo 2026: Me lo porterò dentro per sempre. Cantano Vita di Lucio Dalla e l’Ariston piangeGianni Morandi è apparso a sorpresa sul palco di Sanremo 2026 durante l'esibizione del figlio Tredici Pietro nella serata cover. Insieme hanno cantato Vita di Lucio Dalla. Il momento più emozionante d ... lifestyleblog.it

Gianni Morandi a sorpresa col figlio Pietro: sale sul palco e si commuove, lui reagisce cosìSorpresa di Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2026: nella serata delle cover sale sul palco per cantare col figlio Tredici Pietro ... corrieredellosport.it

Cosa non si fa per i figli…al Festival di Sanremo #Striscialanotizia #Sanremo2026 #TrediciPietro Gianni Morandi facebook

Altro che super ospiti, la sorpresa è l’entrata in scena di Gianni Morandi mentre il figlio Tredici Pietro canta Vita. Tripudio, pubblico spiazzato. Pietro propone i versi rappati, applausi; poi l’abbraccio tra padre e figlio. Morandi padre commosso. "Ho calcato tante x.com