Nando Orsi commenta il campionato italiano, affermando che lo scudetto vinto dall'Inter è meritato. Ha anche espresso l'opinione che sia giusto mettere in discussione le scelte di allenatore, riferendosi a un tecnico specifico. Le sue parole si concentrano sulla situazione attuale della Serie A e sulle decisioni relative alla guida delle squadre in corsa.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nando Orsi analizza il momento del campionato e del Napoli con parole chiare. L’ex portiere e opinionista, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, ha toccato diversi temi, dalla corsa Scudetto fino alla gestione di Conte e al dualismo tra i pali. Sulla lotta al vertice, Orsi non ha dubbi: «No, non sono d’accordo. La sosta c’è stata per tutti, non solo per l’Inter. La loro forza si è vista per tutto il campionato, non solo dopo la pausa. Hanno dimostrato grande continuità e i risultati recenti lo confermano. È una squadra che ha dimostrato forza e qualità lungo tutta la stagione, quindi il titolo sarebbe pienamente meritato».🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Orsi: «Scudetto Inter meritato». Su Conte: «Giusto metterlo in discussione»

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