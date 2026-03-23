Criscitiello | Spalletti rischia di fare peggio di Tudor dopo Napoli si è perso Juve costruita male dai 6 direttori sportivi
Criscitiello: «Spalletti rischia di fare peggio di Tudor, dopo Napoli si è perso». Il commento sulla Juventus da parte del giornalista. Michele Criscitiello scrive della Juventus e di Luciano Spalletti su sportitalia.com. Si legge: « Fui il primo a parlare di Juventus da scudetto con Spalletti in panchina. La Juve si sarebbe ritrovata e avrebbe fatto un grande percorso. Errore. La Juventus, per lo scudetto, non c’è mai stata. In Champions è uscita presto e male e la cosa più grave è che Spalletti rischia di fare come o peggio di Tudor ad inizio stagione con la squadra fuori dalla Champions League. Punti buttati, squadra costruita male dai 6 direttori sportivi e non sistemata da Spalletti e soprattutto poche idee e zero concretezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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