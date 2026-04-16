Il Napoli ha concluso questa stagione con l’eliminazione dalla Coppa Italia e dalla Champions League. Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha commentato con tono severo i risultati della squadra, scegliendo parole dirette e senza giri di parole. La squadra ha affrontato diverse sfide nelle competizioni nazionali e internazionali, senza riuscire a proseguire nel percorso competitivo. La stagione si chiude con alcune delusioni per i tifosi azzurri.

Napoli eliminato questa stagione in Coppa Italia e dalla Champions League: Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, non usa mezzi termini nel giudicare l’annata degli azzurri, con parole alquanto pungenti. Napoli in coppe: la figuraccia che nessuno vuole affrontare. La stagione europea del Napoli si chiude con due fallimenti consecutivi. L’eliminazione dalla Coppa Italia e l’uscita dalla Champions League rappresentano un bilancio pesante e inaccettabile per una squadra che, secondo Criscitiello, preferisce ignorare i problemi anziché affrontarli. Le sue parole a Sportitalia: “A Napoli erano contenti fino a una settimana fa perché forse riapriva lo scudetto, invece non lo vincerà lo Scudetto e ha fatto una figuraccia in Coppa Italia e ha fatto una figuraccia in Champions League.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, le coppe e la delusione: Criscitiello non perdona e ci va giù pesante!

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