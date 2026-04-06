Dopo la partita tra Napoli e Milan, il difensore rossonero ha commentato l'esito dell'incontro affermando che la squadra non meritava di perdere. Ha aggiunto che ora bisogna concentrarsi sulla prossima partita, sottolineando l'importanza di ottenere un risultato positivo in futuro. Le sue parole sono state rilasciate durante un intervento a 'Milan TV'.

Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla sconfitta: "Siamo dispiaciuti, abbiamo perso un punto stasera. Forse non meritavamo di vincere, ma neanche di perdere. Dobbiamo prepararci al meglio per il prossimo match, voltiamo pagina: ci sono altre sette gare davanti in cui conquistare punti per il nostro obiettivo". Sulle occasioni che non ha sfruttato nel primo tempo: "Cerco di essere propositivo in entrambe le fasi. Ho provato a segnare stasera, ma non sono stato fortunato in un paio di occasioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pavlovic dopo Napoli-Milan: “Non meritavamo di perdere. Ora dobbiamo vincere la prossima”

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