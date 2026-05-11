Conte | Dobbiamo portare la nave in porto poi a fine campionato tireremo le somme

Il tecnico ha dichiarato che l'obiettivo attuale è portare a termine la stagione e fare un bilancio al suo termine. Ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando che, dal suo punto di vista, la qualità del gioco e l'impegno dei giocatori sono stati soddisfacenti, evidenziando energia, volontà e desiderio di fare bene durante la partita. Nessuna indicazione è stata data sui risultati finali o sui prossimi passi.

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