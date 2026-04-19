Nel match della 33ª giornata di campionato allo stadio ‘Bentegodi’, Verona ha affrontato il Milan. Dopo la partita, il giocatore del Verona ha dichiarato che la squadra deve continuare a impegnarsi fino alla fine del torneo. La partita si è conclusa con i rispettivi risultati, e le dichiarazioni del giocatore sono state rilasciate nel post-gara. La gara ha visto entrambe le squadre impegnate in una sfida combattuta.

Oggi lo specchio dell'annata? "Sì, purtroppo è una costante soprattutto nelle ultime tre partite, in cui la squadra ci ha provato fino alla fine ma non siamo riusciti a fare gol, nonostante le occasioni avute. Prendiamo gol e questo non va bene. Dovremmo cominciare a non prendere gol e poi davanti qualcosa si può fare". Manca l'ultima scelta in attacco: "Mi piacerebbe fare punti, noi lavoriamo per questo e per la gente che anche oggi è stata splendida. Sarà difficile, ma dobbiamo non mollare di un centimetro e onorare questo campionato fino in fondo". Sul futuro del Verona con la nuova proprietà: "Cosa mi immagino? Mi auguro che il Verona possa fare grandi cose e possa riprendersi cosa si merita questa squadra, ovvero la Serie A".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verona, Sammarco dopo il Milan: “Dobbiamo onorare questo campionato fino alle fine”

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