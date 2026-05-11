Contadino scarpe grosse e cervello fino | vernacolo in scena al Teatro Shalom
Il 21 maggio 2026 alle ore 20, presso la sala Shalom dei Padri Carmelitani a Mesagne, si svolgerà uno spettacolo della Compagnia Nuovo Teatro di Mesagne. La compagnia metterà in scena una commedia del teatro vernacolare nazionale intitolata “Contadino scarpe grosse e cervello fino”. L’evento è dedicato alla comicità popolare e prevede la rappresentazione di un testo caratterizzato da humor e dialetto locale.
MESAGNE - Sarà una serata all'insegna della comicità popolare quella del 21 maggio 2026. Alle ore 20, la Compagnia Nuovo Teatro di Mesagne porterà in scena, nella sala Shalom dei Padri Carmelitani, di Mesagne una delle commedie più esilaranti del teatro vernacolare nazionale: “Contadino scarpe.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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