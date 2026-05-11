Contadino scarpe grosse e cervello fino | vernacolo in scena al Teatro Shalom

Il 21 maggio 2026 alle ore 20, presso la sala Shalom dei Padri Carmelitani a Mesagne, si svolgerà uno spettacolo della Compagnia Nuovo Teatro di Mesagne. La compagnia metterà in scena una commedia del teatro vernacolare nazionale intitolata “Contadino scarpe grosse e cervello fino”. L’evento è dedicato alla comicità popolare e prevede la rappresentazione di un testo caratterizzato da humor e dialetto locale.

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