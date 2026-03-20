scarpe grosse e cervello fino

Negli anni '90, mentre Umberto Bossi partecipava a comizi di paese nel Nord Italia indossando spesso una canottiera, io ero un giovane cronista che seguiva da vicino quegli eventi. In quegli anni, Bossi si faceva notare per il suo modo di esprimersi e per la presenza imponente durante le manifestazioni politiche. La sua figura rimane impressa come simbolo di un’epoca e di un certo stile comunicativo.

All'inizio degli anni '90, quando Umberto Bossi girava in canottiera e ruggiva nei comizi delle piccole feste di paese del Nord, ero un giovane cronista. Il mio direttore dell'epoca, Giorgio Lago, dal Gazzettino mi spedì a una riunione della Lega Nord: «C'è uno strano signore, si chiama Bossi, vedi che tipo è», profetizzò. Era il Senatùr e ci spiegò che i terroni si mangiavano i soldi del Nord, e che chi non diceva questo era anche lui un terrone. Lo diceva con lo sguardo di un settentrionale dispiaciuto di non essere nato a Napoli o in quella meravigliosa Sicilia dove si candidò, perché Umberto Bossi non era un razzista, era solo un uomo di grande buon senso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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