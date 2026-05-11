Contabilità e Servizi alla persona | due selezioni pubbliche aperte dal Comune di Verona
Il Comune di Verona ha aperto due bandi di selezione pubblica per assumere, tramite contratti di formazione e lavoro, due funzionari nel settore dei servizi amministrativi-contabili. Le candidature sono rivolte a professionisti in possesso di specifici requisiti e le procedure sono state pubblicate recentemente. Le posizioni sono allocate nell’area dei funzionari e della elevata qualificazione, e le selezioni sono aperte a chi desidera lavorare nel settore pubblico nel capoluogo veneto.
Il Comune di Verona ha indetto due selezioni pubbliche per la copertura, mediante contratto di formazione e lavoro, di due posti di Funzionario servizi amministrativi-contabili – Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione.Le procedure sono state approvate con determinazioni dirigenziali.🔗 Leggi su Veronasera.it
Notizie correlate
Servizi turistici estivi a Torre Guaceto: si cerca personale, aperte le selezioniTORRE GUACETO - In vista dell’attivazione dei servizi turistici estivi, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha attivato la ricerca del...
Consorzio Bonifica. Selezioni aperteIl Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha aperto nuove selezioni per il rafforzamento delle proprie attività operative, con l’obiettivo di...
Argomenti più discussi: Due selezioni pubbliche a Verona per funzionari amministrativi; Debito ridotto e triplicati gli investimenti: approvato il bilancio comunale; Concorso Banca Italia Esperti e Assistenti da 160 posti: Prova scritta lettera A e B; Vaticano, la flotta elettrica passa alla piattaforma Elli.
Il Comune di Verona ha indetto due selezioni pubbliche per l'assunzione, con contratto di formazione e lavoro, di 2 posti per il profilo di Funzionario servizi amministrativi-contabili, da assegnare a: Servizio Servizi Antiviolenza - domanda entro il 27/05/2026 facebook
Quali lavori ti permettono davvero di vivere all'estero per alcuni anni? reddit