Servizi turistici estivi a Torre Guaceto | si cerca personale aperte le selezioni

Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha avviato le selezioni per il personale che lavorerà nei servizi turistici previsti per la stagione estiva. Le assunzioni riguardano diverse figure che si occuperanno delle attività all’interno della riserva, con l’obiettivo di garantire l’offerta di servizi ai visitatori durante i mesi più caldi dell’anno. Le candidature sono aperte e le procedure di selezione sono in corso.

TORRE GUACETO - In vista dell’attivazione dei servizi turistici estivi, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha attivato la ricerca del personale che sarà impiegato nelle attività della riserva. La selezione eassunzione operata dalla società Adecco Spa riguarda le figure professionali che.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Volontari di servizio civile a Torre Guaceto: aperte le candidature La Provincia cerca un nuovo addetto stampa: aperte le selezioni pubblichePubblicato il bando per una posizione a tempo indeterminato nell'area comunicazione istituzionale.