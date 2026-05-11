Sempre più italiani si rivolgono al mercato dell’usato per acquistare abbigliamento e beni di consumo, in risposta alle difficoltà economiche. I dati indicano un aumento costante delle pratiche di acquisto di prodotti di seconda mano, considerati un modo per risparmiare e ridurre gli sprechi. La tendenza si manifesta in diverse regioni e tra diverse fasce di età, segnando un cambiamento nelle abitudini di consumo del paese.

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Continua a crescere il numero degli italiani che scelgono la second hand per i loro bisogni e i loro desideri; il 65% della popolazione ha dichiarato di aver acquistato o venduto oggetti usati, registrando una crescita di due punti percentuali rispetto al 2024 e proseguendo il trend positivo degli ultimi anni. L'osservatorio 'Second hand economy' di Ipsos Doxa per Subito, giunto alla sua dodicesima edizione, restituisce una fotografia nitida dell'evoluzione di questo mercato sempre più radicato nel comportamento degli italiani che lo scelgono come soluzione affidabile e solido alleato anche e soprattutto in momenti storici dominati dall'incertezza.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Consumi, 'second hand' sempre più praticato dagli italiani, alleato contro l'incertezza economica

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