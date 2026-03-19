Le analisi delle acque di Milano e Bolzano rivelano un aumento dei consumi di cocaina e ketamina, mentre si registra una leggera diminuzione nell’uso di cannabis. I dati mostrano come queste sostanze siano sempre più presenti nel territorio, riflettendo un cambiamento nei comportamenti di consumo tra la popolazione. Le rivelazioni arrivano da campioni prelevati negli impianti di trattamento delle acque.

A Milano cresce il consumo di cocaina e aumentano anche le tracce di ketamina, mentre l’uso di cannabis mostra una lieve diminuzione. È questo il quadro che emerge dai nuovi dati dell’ Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (European Union Drugs Agency) basati sull’ analisi delle acque reflue, uno strumento sempre più utilizzato per stimare in modo oggettivo quali sostanze e in che quantità circolino nei centri urbani. Il report, Wastewater analysis and drugs – A European multi-city study, mostra, con tatto di mappa interattiva, cosa viene trovato nel sistema fognario di alcune delle città più importanti del Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cocaina sempre più diffusa, le acque di Milano e Bolzano svelano i consumi di droga italiani

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