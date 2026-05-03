A Milano, oltre il 20% degli adolescenti si trova nella condizione di Neet, ovvero senza scuola né lavoro. A Triulzo Superiore, il tasso di abbandono scolastico è superiore rispetto ad altre aree della città. La provenienza dei giovani dai diversi quartieri influisce sul loro percorso formativo e sulle opportunità future, evidenziando differenze legate al contesto di appartenenza.

? Cosa scoprirai Perché l'abbandono scolastico a Triulzo Superiore è così più alto?. Come influisce il quartiere di appartenenza sul futuro dei giovani?. Chi sono i professionisti coinvolti nel progetto per la dispersione zero?. Perché l'etichetta maranza nasconde le reali necessità degli adolescenti?.? In Breve Abbandono scolastico al 19,3% tra i figli di genitori senza diploma a Milano.. Triulzo Superiore registra il 28,2% di abbandono contro il 3,8% delle Tre Torri.. Progetto Sezione Rondine coinvolge 24 scuole e 26 tutor per 111 studenti.. Un minore su cinque commette reati predatori con l'uso di lame.. A Milano il 20,4% degli adolescenti vive nel limbo dei Neet, ovvero ragazzi che non studiano e non lavorano, con criticità che toccano i quartieri di Parco Monluè-Ponte Lambro e San Siro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: il 20,4% degli adolescenti vive nel limbo dei Neet

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