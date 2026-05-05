Meta in arrivo aggiornamenti per proteggere gli account degli adolescenti | le novità

Meta ha annunciato che presto lancerà aggiornamenti per migliorare la sicurezza degli account degli adolescenti e coinvolgere i genitori nelle impostazioni di controllo. Questi cambiamenti riguarderanno principalmente le funzioni di privacy e le opzioni di gestione degli account, con l’obiettivo di offrire maggiore protezione ai giovani utenti. La società ha comunicato che le modifiche saranno implementate nel prossimo periodo, senza specificare una data precisa.

(Adnkronos) – In arrivo nuovi aggiornamenti di Meta per i giovani utenti e i loro genitori. L’azienda tech, infatti, ha annunciato una serie di novità in arrivo sulle proprie piattaforme, a partire dallo sviluppo di “una tecnologia per individuare in modo proattivo gli account che si sospetta appartengano ad adolescenti, anche se indicano una data di nascita da adulto, e inserirli nelle protezioni integrate degli account per teenager. Questa tecnologia è ora estesa a Instagram ai 27 Paesi dell'Unione Europea e al Brasile. In Usa è iniziata l'espansione a Facebook, ed è prevista in Ue e Uk per giugno 2026”. Inoltre, Meta “introduce sistemi di intelligenza artificiale avanzata che analizzano testi, interazioni e, per la prima volta, foto e video nei profili per individuare account appartenenti a minori di 13 anni.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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